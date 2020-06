Erntehelfer gesucht

Erntehelfer sollen ab kommender Woche wieder ohne Einschränkungen in die BRD einreisen dürfen. Das sieht ein Konzept von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vor, das nach Reuters-Angaben am Mittwoch vom Regierungskabinett gebilligt wurde. Die Regelung soll für »Saisonarbeitskräfte aus den EU-Mitgliedstaaten und den assoziierten Schengen-Staaten« ab dem 16. Juni gelten.

Ausgewiesenes Ziel der Maßnahmen ist es, den deutschen Landwirten unter die Arme zu greifen. Bislang war ein Kontingent von höchstens 80.000 Saisonarbeitskräften festgelegt, die einreisen durften – weit weniger als die in den zurückliegenden Jahren beschäftigten 300.000 Arbeitskräfte. Allerdings waren die Bedingungen bisher so unattraktiv, dass das Kontingent noch nicht einmal zur Hälfte ausgeschöpft wurde. Weil aber die Landwirte bis in den Herbst hinein auf ausländische Erntehelfer angewiesen seien, heißt es in der Erklärung von Klöckners Ministerium, habe man die Regeln geände...