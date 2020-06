Fragwürdige Abstimmung

Einen wichtigen Auslöser für die Proteste in Mali bildeten die Parlamentswahlen, die die Staatsführung unter Ibrahim Boubacar Keïta (»IBK«) am 29. März mitten in der Coronakrise abhalten ließ. Gleichzeitig wurden Maßnahmen ergriffen, die den von der Exkolonialmacht Frankreich verfügten Ausgangsbeschränkungen weitgehend glichen und auch nahezu zeitgleich mit dem französischen Lockdown zurückgefahren wurden. Entsprechend gering fiel der Enthusiasmus in der Bevölkerung für die Abstimmung aus, vielfach wurde spöttisch von der Wahl von »Coronaabgeordneten« gesprochen. Die reale Beteiligung dürfte die 20-Prozent-Marke nicht überschritten haben.

Hinzu kam noch, dass der parlamentarische Oppositionsführer – der 2013 und 2018 gegen »IBK« gescheiterte Präsidentschaftskandidat Soumaïla Cissé am 25. März, also vier Tage vor dem Wahltermin, mutmaßlich von Dschihadisten entführt wurde. Die Regierung entschied sich unbeirrt, die Abstimmung abhalten zu lassen, obwohl der...