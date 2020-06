Mauernde Putschisten

Was lange währt? In Bolivien hat am Montag (Ortszeit) die zuständige Kommission des Abgeordnetenhauses dem 6. September als Termin der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zugestimmt. Zuvor hatte der Oberste Wahlgerichtshof (TSE) den Termin für die bereits kurz nach dem Putsch gegen den gewählten Staats- und Regierungschef Evo Morales angekündigte Abstimmung wegen der Coronakrise ein weiteres Mal verschoben. Die ursprünglich für den 3. Mai vorgesehenen Wahlen sollten bis zum 3. August abgehalten werden. Laut TSE habe dieses Datum aber aufgrund einer stark angestiegenen Zahl von Coronainfizierten erneut geändert werden müssen.

Gegenüber dem argentinischen Onlineportal Resumen Latinoamericano erklärte der Spitzenkandidat der in Umfragen vorn liegenden früheren Regierungspartei »Bewegung zum Sozialismus« (MAS), Luis Arce, am 2. Juni, dass die MAS dem neuen Termin in einer Vereinbarung mit anderen Parteien »im Hinblick auf die Gesundheit der Bevölkerung« zu...