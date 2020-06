»Bestehende Ungerechtigkeiten verschärfen sich«

Das »Unteilbar«-Bündnis will an diesem Sonntag unter dem Motto »So geht solidarisch« in mehreren Städten demonstrieren. Worum geht es?

Wir wollen eine antirassistische, geschlechtergerechte, soziale und eine Zukunft, in der die Lasten des Klimawandels nach dem Verursacherprinzip getragen werden – und in der niemand zurückgelassen wird. Jetzt wird entschieden, ob wir das schaffen. Ungerechtigkeiten, die schon vor der Coronapandemie da waren, verschärfen sich. Sichtbarer wird, was zum Beispiel in den sogenannten Care-Berufen los ist. Dort muss es um bessere Arbeitsbedingungen gehen und nicht nur einmalig ein Bonus verteilt werden.

Wegen der Coronamaßnahmen wurden vielerorts Frauen häufiger als Männer für Kinderbetreuung zuständig. Was folgt für Sie daraus?

Wir fordern, die Sorgearbeit geschlechtergerecht zu verteilen. Doppelbelastung von Frauen gab es schon vorher. In Pandemiezeiten wird es noch deutlicher: Hausunterricht in Verbindung mit Lohnarbeit, Einko...