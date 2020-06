Ein Hauch von Zärtlichkeit

Schwer ins Grübeln geriet letzten Samstag Lutz Lindemann, Fußballexperte der MDR-Sendung »Sport im Osten«. Es ging um die derzeitige Verfassung der mitteldeutschen Vereine, die fast alle gegen den drohenden Abstieg zu kämpfen haben. Geradezu beschwörend erinnerte er an die Ära der großen sportlichen Erfolge von DDR-Oberligisten in den europäischen Pokalwettbewerben, sprach von »Leuchttürmen«. Carl Zeiss Jena (Lindemann war als Spieler dabei) und Lokomotive Leipzig standen in Endspielen, Dynamo Dresden im Viertel- und Halbfinale, der 1. FC Magdeburg gewann gar den Europapokal der Pokalsieger 1974. In der spielfreien Zeit waren diese Ruhmestaten alle noch mal in der Glotze zu besichtigen. Was sei in den letzten 30 Jahren nur mit diesen Vereinen geschehen, fragte Lindemann eher mahnend als rhetorisch. Die kecke Moderatorin hielt entgegen, dass nach dem offiziellen Saisonabbruch Lok Leipzig gerade zum Meister der Regionalliga Nordost ernann...