Romancier der Dämmerung

»Woher kommt er? Aktien. Wohin geht er? Aktien. Welche Geschmacksrichtung hat er? Aktien. Hat er Grundsätze? Aktien. Was hat ihn ins Parlament gebracht? Aktien. Vielleicht hat er selbst nie in etwas Erfolg gehabt, nie etwas ersonnen, nie etwas erschaffen? Antwort auf alles: Aktien.« Dieses Fazit lässt Charles Dickens einen der Protagonisten in seinem Roman »Unser gemeinsamer Freund« von 1865 über einen seiner Bekannten ziehen. Da hatte sich Dickens Blick auf die sozialen Verhältnisse im viktorianischen England schon so geschärft, dass sein beliebter Humor immer öfter in Sarkasmus umschlug. Die Geschichte von Erbe, Ehe und Mordkomplotten gegen den Heimkehrer John Harmon und das von seinem Vater aus dem Abfall von London zusammengeraffte Vermögen sollte der letzte vollendete Roman von Dickens werden. Die dunkle Metapher, wie im Herzen des strahlenden Empire aus Müll und Tod Geld und Karrieren gemacht werden, war für Dickens zu einem Zeichen seiner Zeit gewo...