Katastrophe mit Ansage

»Sagen Sie mal, haben Sie sie noch alle?«. Russlands Präsident Wladimir Putin gab sich am 3. Juni in einer Videokonferenz mit dem Gouverneur der sibirischen Region Krasnojarsk und anderen Verantwortlichen stinksauer. »Sollen wir von so was künftig aus den sozialen Netzwerken erfahren?« Gouverneur Alexander Uss kleinlaut: Er sei auch erst am 31. Mai, zwei Tage nach dem Ölunfall nahe der arktischen Stadt Norilsk, informiert worden. Und »Experten« (im Kontext: Leute der Betreiberfirma Nornickel) vor Ort hätten den Behörden zugesichert, alles sei unter Kontrolle, die Gefahr einer größeren Umweltverschmutzung bestehe nicht. Inzwischen ist ein »nationaler Notstand« ausgerufen worden, und 200 Angehörige des russischen Zivilschutzes kämpfen gegen die Folgen der Katastrophe.

Anfangs wurde offenbar auch dreist gelogen: Zuerst hatte es geheißen, ein Auto sei in den Tank gerast und habe das Leck verursacht. Noch am vergangenen Donnerstag beklagte die Leiterin des rus...