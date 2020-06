Nicht nur eine Zahl

In Israel halten die Proteste nach dem Tod eines Palästinensers mit Autismus durch Polizeikugeln weiter an. In allen größeren Städten des Landes gingen seitdem Hunderte auf die Straßen – teilweise mit Plakaten, auf denen in Anspielung auf den Tod George ­Floyds in den USA »Palestinian Lives Matter« stand. Auch bei einer Großdemonstration gegen die Annexionspläne der neuen Regierung am Sonnabend in Tel Aviv hielten Dutzende das Bild von Iyad Halak in die Höhe.

Am 30. Mai, nur fünf Tage nachdem Floyd bei einem Polizeieinsatz gestorben war, befand sich der 32jährige Halak in der Altstadt Jerusalems auf dem Weg zu seiner Einrichtung für Menschen mit besonderem Förderbedarf, als ihn zwei israelische Grenzpolizisten dazu aufforderten, anzuhalten, wie Al-Dschasira am 3. Juni berichtete. Diese Anweisung habe er jedoch nicht verstanden und sei verunsichert gewesen, weshalb er weggelaufen sei und sich in einem Abfallraum in der Nähe versteckt habe. Die Pflegerin de...