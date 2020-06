König und Cholera

Das wiedererrichtete Berliner Hohenzollern-Schloss besitzt jetzt seine vollständige Kuppel: Am 13. Mai war erstmals das Bibelzitat, in goldenen Lettern auf blauem Grund, zu lesen: »Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind«.¹ Am 29. Mai hob ein Kran den goldenen Aufbau mit Reichsapfel und Kreuz auf die Kuppel.

Ein frömmlerischer Monarch

Was sollte König Friedrich Wilhelm IV. der Aufklärung und den bürgerlich-demokratischen Bestrebungen entgegensetzen, wenn er als preußischer Monarch überleben und auf jeden Fall eine Verfassung vermeiden wollte, die eine konstitutionelle Monarchie festschreiben würde? Er war protestantisch-fromm, stärker als seine Vorgänger. Nach außen zeigte er das durch die Kuppel auf dem Berliner Schloss, deren Bau 1845 begann. Bereits 182...