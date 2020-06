Keine Barbies

»Niemals!« lautete die Antwort von UFC-Präsident Dana White auf die Frage, ob Frauen jemals in der größten Liga für Mixed Martial Arts (MMA) kämpfen würden. Die Aussage stammt von 2011. Seitdem hat sich viel geändert. Die Kämpfe weiblicher Athletinnen sind mittlerweile fester Bestandteil der Ultimate Fighting Championship.

Dabei bestreiten sie ihre Duelle nicht nur als Auftaktprogramm für ihre männlichen Kollegen: Der Kampf um den Titel im Federgewicht zwischen Amanda Nunes (19 Siege, vier Niederlagen) und Felicia Spencer (8:1) am kommenden Sonnabend ist die Hauptattraktion der UFC 250 in Las Vegas.

Die Brasilianerin Nunes gilt als klare Favoritin. Sie ist nicht nur Titelträgerin im Federgewicht, sondern hält auch den Gürtel in der Bantam-Gewichtsklasse. Champion in mehr als einer Kategorie zu sein ist bislang noch keiner Frau gelungen. Überhaupt schafften nur zwei weitere Kollegen dieses Kunststück. Auf dem Weg zum Titelkampf besiegte die 32jährige so zi...