Erdbeeren und Migranten

Politisch ist Polens Gesellschaft polarisierter denn je. Aber es gibt ein lagerübergreifendes Aufregerthema: die Teuerung bei Obst und Gemüse. Die Preise in diesem Marktsegment liegen in diesem Frühjahr 25 Prozent höher als vor einem Jahr. Auf die amtliche Inflationsrate wirkt sich das nur deshalb kaum aus, weil das Benzin gleichzeitig deutlich billiger geworden ist.

Allmählich erscheinen an den Straßen Stände, auf denen Bauern ihre eigenen Erdbeeren verkaufen. Aber die Preise sind für polnische Verhältnisse abenteuerlich hoch: 20 Zloty (knapp fünf Euro) für das Kilo; nach Kaufkraft umgerechnet, ist das gefühlt ungefähr so, als wenn das Kilo Erdbeeren in Deutschland 20 Euro kosten würde. Für die stolzen Preise gibt es einen objektiven Grund: der relativ kühle Mai, der das Wachstum der Früchte gehemmt hat. Der zweite ist ein politischer: die Schließung der Grenzen zur Pandemiebekämpfung im März. Damals haben nach Schätzungen der polnischen Behörden etwa 20...