Elbe wird noch tiefer

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat gestern Mittag die erneute Klage des Aktionsbündnisses »Lebendige Tideelbe« gegen die weitere Elbvertiefung zurückgewiesen. Die bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen zur »Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe« sind nach Auffassung des Gerichts nicht mehr zu beanstanden. Der Nabu, der das Aktionsbündnis zusammen mit dem BUND und dem nicht klagebefugten WWF trägt, sprach von einem »Meilenstein der Naturzerstörung an der Elbe«.

Es geht um eine Vertiefung des Flusses sowie Ausbaumaßnahmen zur Erleichterung von Schiffsbegegnungen beim Ein- und Auslaufen – eine Vertiefung, die den Planern bei Planungsbeginn zukunftsträchtig erschien, heutigen Schiffsgrößen aber schwerlich gerecht werden kann (siehe jW vom 2. Juni). Die Verbände hatten daher – vergeblich – gehofft, dass das Gericht auch die Wirtschaftl...