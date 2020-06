Eine Notgemeinschaft

Ian Curtis, der legendenumwobene Sänger der einflussreichen Postpunk-Band Joy Division aus Manchester, lebt. Zumindest während der Lektüre von »Sengendes Licht, die Sonne und alles andere«. Der britische Musikjournalist Jon Savage hat eine Bandgeschichte als Oral History vorgelegt, die recht nah an den Ereignissen bleibt und wenige Fragen offenlässt. Letztes Jahr in England veröffentlicht, ist sie nun, übersetzt von Conny Lösch, auch in der BRD erschienen.

Ian mochte alles, was anders war: Thatcher, Nazikitsch, Trommeläffchen und ein kleines bisschen Lebensglück. Diese Infos kommen nicht unerwartet, er musste der etwas andere Punk sein, er brauchte Platz, er machte es sich schwer, um sich danach selbst zum besten halten zu können. Neu sind die Geschichten aus den M...