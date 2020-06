Investment des Tages: Deutsche Bank

Die Deutsche Bank mag im letzten Jahrzehnt ihr Portfolio an Hochrisikopapieren reduziert haben, in einem bleibt sie jedoch internationale Spitze: Kaum ein Institut bewahrt in seinen Archiven einen so beeindruckenden Schatz an schmutzigen Geheimnissen. So hat die New York Times jetzt Details veröffentlicht, die belegen, wie moralisch flexibel die Bank sich gegenüber ihrem Geschäftspartner Jeffrey Epstein verhielt, dem dubiosen Investor und mutmaßlichen Betreiber eines internationalen Pädophilenrings. Schon 2015 hatte demnach die »Compliance«-Abteilung der Bank den ...