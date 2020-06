Rechte marschiert auf

Das offizielle Italien hat am Dienstag den Nationalfeiertag mit einem Bekenntnis zu der antifaschistischen Tradition des Landes begangen. Vor 74 Jahren wurde bei einem Referendum mehrheitlich für die Errichtung einer Republik gestimmt und die Monarchie, als Trägerin der 20 Jahre dauernden faschistischen Diktatur Benito Mussolinis, entmachtet. Aus diesem Anlass legten Staatspräsident Sergio Mattarella und Ministerpräsident Giuseppe Conte in Rom einen Kranz am »Altar des Vaterlandes« nieder. Mattarella appellierte, dass man in dem Geist von damals, gegen die Coronapandemie vorgehen müsse und gedachte der Ärzte, Krankenpflegekräfte und der anderen Menschen, die dem Virus zum Opfer gefallen sind.

Die alljährliche Militärparade musste aufgrund der Pandemie ausfallen, doch die Luftwaffen-Kunstflugstaffel »Frecce Tricolori« überflog die Piazza Venezia der italienischen Hauptstadt. Anschließend begab sich Mattarella nach Codogno, einer Gemeinde in der Lombardei, ...