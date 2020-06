Alte beste Freunde

In Kolumbien haben am Montag (Ortszeit) 50 Senatoren verschiedener Parteien den Präsidenten Iván Duque dazu aufgefordert, die Anwesenheit US-amerikanischer Soldaten in dem südamerikanischen Land zu erklären. In einem an Duque addressierten Brief heißt es, man habe erst durch eine Pressemitteilung der US-Botschaft von der Verlegung der Soldaten erfahren. Daher erwarte man detaillierte Informationen zur »Natur, den Zielen sowie Bedingungen« des Einsatzes.

Laut kolumbianischen Medien erreichten am Montag etwa 50 US-Soldaten eine Militärbasis in Tolemaida, südlich der Hauptstadt Bogotá. Am vergangenen Mittwoch hatte die US-Botschaft in Kolumbien auf ihrer Website eine Mitteilung veröffentlicht, die die Ankunft einer Spezialeinheit der US-Armee ankündigte. Bei den Soldaten handle es sich um Angehörige der »Security Force Assistance Brigade« (SFAB), die die kolumbianischen Streitkräfte in den kommenden Monaten im »Kampf gegen die Drogen« unterstützen solle. Der...