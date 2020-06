Profillos nach oben

Ganz so reibungslos, wie man das von der Berliner Linkspartei kennt, lief die Übergabe des Staffelstabes nicht, aber am Ende setzten sich die Wunschkandidaten durch: Die Fraktion Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus hat rund eineinhalb Jahre vor der nächsten Wahl ihre Fraktionsspitze ausgetauscht. Am Dienstag nachmittag wählten die 27 Abgeordneten Carsten Schatz und Anne Helm zu Nachfolgern der langjährigen Fraktionschefs Carola Bluhm und Udo Wolf.

Sowohl Schatz als auch Helm haben sich in der breiteren Öffentlichkeit bisher kaum politisch profiliert. Im Spektrum der Partei werden sie – wie Fraktion und Landespartei insgesamt – klar rechts, im sogenannten Reformerlager, verortet. Die Kombination aus Farblosigkeit und Opportunismus ist in der hauptstädtischen Linkspartei allerdings kein Ausschlusskriterium. Im Gegenteil: Das waren auch schon die beiden wesentlichen Merkmale von Bluhm, die seit 1991 im Abgeordnetenhaus sitzt, und Wolf, gewesener Trotzkist...