Befristetes Lohndumping

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wird wahrscheinlich die 2018 reformierte Fassung der »EU-Entsenderichtlinie« bestätigen. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Schlussanträgen von EuGH-Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona im Verfahren hervor. Dieses ist noch kein Urteil, aber im allgemeinen halten sich die Richter an die Tendenz, die der Generalanwalt vorgibt. Wenn es auch diesmal so sein sollte, könnte die Neufassung zum Juli 2020 in Kraft treten. Das Bundeskabinett hat die Regelung in der veränderten Form im Februar verabschiedet.

Die Aufhebung der Änderung von 2018 hatten Ungarn und Polen verlangt. Unternehmen aus beiden Ländern sind in großem Umfang Nutznießer des als »Entsendung« bezeichneten Verfahrens, zum (niedrigeren) Lohn von deren Heimatländern Beschäftigte einzustellen und sie in Konkurrenz zu den Mitarbeitern mit (für das Kapital teureren) örtlichen Löhnen und Sozialabgaben in Westeuropa anzubieten. Folge des Einsatzes ...