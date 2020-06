Bomben und »helfen«

Man könnte laut lachen, ginge es nicht um das Leben und die Nahrungssicherheit von Millionen von Menschen: Ausgerechnet Saudi-Arabien, Hauptakteur im völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Jemen und wegen der seit fünf Jahren andauernden Blockade des Landes maßgeblich für die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit verantwortlich, ist Koausrichter einer virtuellen »Geberkonferenz« für das Land. Gemeinsam mit den Vereinten Nationen will man 2,4 Milliarden US-Dollar sammeln, die in den kommenden sieben Monaten für Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter gebraucht werden, wie ein UN-Sprecher in Genf mitteilte.

Ob das geforderte Geld, so es denn überhaupt zusammenkommt, auch angesichts der schnellen Ausbreitung von Covid-19 im Jemen ausreicht, steht in den Sternen. Die durch Mangelernährung und Krankheiten geschwächte Bevölkerung ist ein besonders leichtes Opfer für das Coronavirus: 80 Prozent sind auf humanitäre Hilfen...