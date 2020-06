»Höchste Wachsamkeit geboten«

Es dürfte kaum verwundern, dass im am Dienstag in Berlin vorgestellten »Grundrechtereport 2020« sowohl die Coronapandemie als auch die Situation in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eine Rolle spielen. Zwei Beiträge widmen sich der staatlichen Schutzpflicht, für ein tragfähiges Gesundheitssystem zu sorgen, die sich aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes ergibt. Bei der Vorstellung des Reports zeigte sich Krankenpflegerin Ulla Hedemann, die auf einer Berliner Kinderintensivstation arbeitet, bedrückt, dass sie »hier sitzen muss«: Denn dies bedeute, dass Grundrechte von Patientinnen, Patienten und Pflegekräften eingeschränkt seien. Hedemann berichtete, welche Auswirkungen der Pflegenotstand und das aktuelle Abrechnungssystem für die Beschäftigten und für das Grundrecht auf Gesundheit haben. »Das Fallpauschalensystem ist nicht auf den Menschen, sondern nur auf Profite ausgelegt. Dadurch setzt es falsche Anreize, die uns und unsere Patientinn...