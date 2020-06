Doppelte Gefahr

Am gestrigen Montag begann die bis zum 30. November dauernde diesjährige atlantische Hurrikansaison. Die ersten Tropenstürme, »Arthur« und »Bertha«, waren bereits im Mai, also vor deren offiziellem Beginn, aufgetreten. Die Wetterdienste der Vereinigten Staaten, Kubas und Großbritanniens sagen übereinstimmend für die kommenden sechs Monate Wirbelsturmaktivitäten voraus, die über dem Normalwert liegen. Inmitten der Coronapandemie drohen den Inseln der Karibik, den Anrainerländern am Golf von Mexiko sowie den an der Süd- und Ostküste der USA gelegenen Bundesstaaten dadurch zusätzliche Gefahren für Menschen und Wirtschaft.

Während Wissenschaftler des »University College London« im Dezember 2019 für dieses Jahr 15 Tropenstürme in der Region prognostiziert hatten, korrigierte die US-Wetterbehörde »National Oceanic and Atmospheric Administration« (NOAA) diese Voraussage Ende Mai. Die NOAA hält nach derzeitigem Stand 13 bis 19 Stürme für wahrscheinlich. Die US-Ex...