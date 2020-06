»Wir müssen weiter Licht ins Dunkel bringen«

Am heutigen Dienstag jährt sich der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Weil er 2015 die Aufnahme von Geflüchteten mit Verweis auf christliche Werte verteidigt hatte, war er zum Hassobjekt der rechten Szene geworden. Was erwarten Sie vom Prozess gegen die mutmaßlichen Täter?

Wichtig ist zu klären, ob es Helfershelfer aus der Neonaziszene in Kassel gegeben hat. Die Hauptverdächtigen Stephan Ernst und Markus H. waren Jahrzehnte dort aktiv. Darüber hinaus ist die parlamentarische Aufklärung wichtig, beispielsweise zur Frage, ob das rechtsextreme Verbrechen zu verhindern gewesen wäre. Im noch vor der Sommerpause eingesetzten Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag wird es zudem auch um mögliches Behördenversagen durch das Landesamt für Verfassungsschutz, kurz LfV, gehen.

Welche Art Behördenversagen werfen Sie dem Inlandsgeheimdienst vor?

Das Amt hatte noch 2015 im NSU-Untersuchungsausschuss erklärt, Ernst und H. seien inaktiv und »abgek...