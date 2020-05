Die Wahrheit über den 28. Spieltag

Es hätte noch spannend werden können. Wenn der Torhüter die Hand besser zum Ball bekommen hätte. Oder wenn der Schiedsrichter den Handelfmeter gegeben hätte. Oder wenn der Stürmer den Ball besser getroffen hätte. Aber all das sollte wohl nicht sein, oder mit den Worten des großen Fußballphilosophen Lothar Matthäus, beim Topspiel am Dienstag wieder für den Bezahlsender-dessen-Name-hier-nicht-genannt-wird als fränkelnder Pausenclown im Einsatz: »Wäre, wäre, Fahrradkette.« Was ist geschehen? Die Bayern haben Dortmund besiegt. Erst der Lupfer von Joshua Kimmich, dann eine Halbzeit konsequentes Spielverhindern. Ein 1:0 nach Toren und gefühlt auch nach Torchancen – ein Otto-Rehhagel-Gedächtnisspiel. Die Bayern sind nun in der Tabelle sieben Punkte vor den Dortmundern. Und das nach dem 28. Spieltag. Der sonst wenig martia...