Abgewrackt und abgehoben

Für Andreas Scheuer war die Hochphase der Coronakrise ein bisschen wie Kururlaub: Einfach mal abschalten von den vielen Schlagzeilen um seine Person. Aber kaum zurück in der Halbnormalität, macht der Bundesverkehrsminister genauso weiter wie davor. Nicht nur tauchen immer neue brisante Details rund um das Debakel mit der »Ausländermaut« auf. Auch tagespolitisch setzt der CSU-Mann die gewohnt übelriechenden Duftmarken. Los ging es vor zwei Wochen mit der Vorstellung des Aktionsplans der Bundesregierung für »unbemannte Luftfahrtsysteme und innovative Luftfahrtkonzepte«. Dieser sieht die Einführung des Regelbetriebs von Flugtaxis innerhalb der kommenden drei Jahre und den Einsatz von Drohnen in praktisch sämtlichen Lebensbereichen vor. Die nötigen Regularien will Scheuer mit Hochdruck vorantreiben. »Wir warten nicht darauf, bis die Entwickler fertig haben.«

Vor allem profiliert sich der Minister wie eh und je als Deutschlands erster Autolobbyist. Mitte Mai p...