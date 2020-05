Bannon geht ins Kloster

Stephen Bannon, der ehemalige »Chefstratege« von US-Präsident Donald Trump, ist wieder in den Nachrichten. Manche Kommentatoren sehen den im August 2017 nach nur sieben Monaten »Gefeuerten« sogar schon auf dem Rückweg durch die Hintertür ins Weiße Haus. Er könnte dem Präsidenten, der durch sein chaotisches Agieren in der Coronakrise angeschlagen ist, vielleicht die Wahl am 3. November retten, wird vermutet.

Jüngster Anlass, über den ultrarechten Selbstvermarkter zu schreiben, ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts der mittelitalienischen Region Latium, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Der Rechtsstreit, an dem Bannon nicht persönlich beteiligt ist, betrifft seinen Plan, in der historischen Klosteranlage Kartause Trisulti ein »Schulungszentrum« zu schaffen.

Der in einer malerischen Hügellandschaft der Provinz Frosinone gelegene, bis ins 13. Jahrhundert zurückreichende, weitläufige Gebäudekomplex befindet sich seit der Besetzung des Kirchenstaats durch ...