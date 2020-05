Erschreckende Erkenntnisse

Die bisherigen Erkenntnisse über den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach waren offenbar nur die Spitze des Eisbergs. So informierte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch die Polizei Köln über eine weitere Festnahme in Baden-Württemberg. Der Mann aus dem Ortenaukreis wurde demnach als Tatverdächtiger Nummer 72 bereits am 13. Mai gefasst. Er habe ein Pädophilenchatforum administriert und sei »eine zentrale Persönlichkeit« innerhalb des Kinderpornorings gewesen, sagte der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob. Das Amtsgericht Offenburg habe Untersuchungshaft gegen ihn verhängt.

Außerdem sei inzwischen eine weitere Anklage erhoben worden, ergänzte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Auch dieser Beschuldigte soll einer entsprechenden Chatgruppe angehört und mehrfach Kinder schwer missbraucht haben. Bremer sprach von nun insgesamt sieben Anklagen gegen acht Tatverdächtige. Zehn mutmaßliche Täter säßen derzeit in Untersuchungshaft. Ihm offenbare sich »ein Ab...