Imam wider Willen

Heiter bis kritisch ist auf diese Komödie zu schauen: Amine, ein Professor für Kulturgeschichte an der Universität von Bordeaux, ist seit Jahren sehr schlecht auf seinen Vater Rachid zu sprechen. Als er erfährt, dass dieser, Präsident eines Rugbyclubs, die Dorfmoschee für die Spieler in einen Klub verwandeln will, eskaliert die Situation. Während Vater und Sohn ihren privaten Kleinkrieg austragen, wird Amine zum Imam wider Willen. F 2020.

Arte, 20.15 Uhr

Brothers Grimm

Die bösen Brüder Jacob und Will Grimm verdienen bei der abergläubischen Landbevölkerung viel ...