Wie die Motten zum Licht

Der Titel des in handlichem Taschenbuchformat auf Deutsch erschienenen Essays »Über Nationalismus« von George Orwell ist irreführend, aber zutreffend. Einerseits nennt Orwell in Ermangelung eines anderen Begriffs »Nationalismus«, was ein allgemeines soziologisches und kulturelles Phänomen ist: dass Individuen sich von einer Idee blenden lassen, die Realität eingeschränkt wahrnehmen und, ihrem Herdentrieb folgend, sich zu einer gefährlichen Masse zusammenschließen, die sich selbst als »gut« auf- und Millionen andere Menschen als »böse« abwertet. Diese Ideologie kann die Religion sein, der Antisemitismus, die »Rasse«, sogar die Klasse oder eben, weil 1945, als Orwells Essay in der Zeitschrift Polemic erschien, die faschistische Bestie Deutschland gerade niedergerungen worden war, in der Tat und zutreffend der Nationalismus.

Das Büchlein ist also nicht von gestern, sondern erscheint zur richtigen Zeit auf Deutsch. Man muss bloß einige Vokabeln in die Gegenwa...