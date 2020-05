Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will die marode Fahrzeugindustrie des Landes mit hohen Prämien von bis zu 7.000 Euro für den Kauf neuer, vorzugsweise elektrisch betriebener, Autos aus der Krise holen. Die Staatskasse soll dafür acht Milliarden Euro lockermachen. Macron möchte, dass die heimischen Hersteller, vor allem Renault, ihre Produktion rasch umstellen und den Ausstoß »umweltfreundlicher« Kfz bis 2025 vervierfachen – jährlich sollen bis zu einer Million Fahrzeuge vom Fließband gehen. Die Rede des Präsidenten, der am Dienstag nachmittag den Zulieferbetrieb Valeo in Étaples (Region Pas-de-Calais) besuchte, enthielt keinerlei Hinweise auf eine Neuorientierung der Verkehrspolitik zu Gunsten öffentlicher Transportmittel. Macrons wichtigste Botschaft an die Franzosen lautete vielmehr: Kaufen, kaufen, kaufen!

Schon ab 1. Juni soll – Staatsprämien locken Kunden an – ein Kontingent von 200.000 der rund 400.000 unverkauften Neufahrzeuge, die bei Renaul...