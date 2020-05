Superreiche sollen zahlen

Während die SARS-CoV-2-Pandemie in Chile immer weiter um sich greift, hat der Kongress des Landes eine Gesetzesinitiative verabschiedet, mit deren Hilfe die Kosten für die Coronakrise gerechter verteilt werden soll. Am Dienstag (Ortszeit) stimmte die Mehrheit der Abgeordneten in Valparaíso für die Einführung einer Vermögenssteuer für »Superreiche«. Das von Karol Cariola von der Kommunistischen Partei (PCC) eingebrachte Projekt sieht eine Sonderabgabe von 2,5 Prozent auf die Vermögen des reichsten einen Prozents der Bevölkerung vor, wodurch ein »Notfallgrundeinkommen« für mehr als vier Millionen Menschen finanziert werden soll. Nun muss sich die Regierung mit der Initiative beschäftigen.

Ein solcher Schritt sei heute dringend notwendig, erklärte Cariola am Dienstag. »Es kann nicht sein, dass Menschen in unserem Land wegen Hungers protestieren müssen.« In den vergangenen Tagen war es in Chile immer wieder zu Protesten von Bewohnern der Armenviertel gekommen...