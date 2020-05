»Diese Art Deutsche«

Im Verlauf des Jahres 1986 spulten angesagte Gelehrte der alten BRD eine Debatte ab, die in die Geschichte als sogenannter Historikerstreit einging. Im Kern wurde die Auseinandersetzung darüber geführt, welche Stellung die Bundesrepublik Deutschland in der Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches einnehmen sollte und wollte und was sich für sie daraus in bezug auf die Naziherrschaft ergab. Auf der einen Seite standen dabei konservativ-reaktionäre Historiker (Michael Stürmer, Ernst Nolte, Klaus Hildebrand und Andreas Hillgruber), die die Zeit für einen erneuten Vorstoß zur Relativierung der Naziverbrechen gekommen sahen. Auf der anderen Seite reagierten auf diese Interventionen Historiker des liberal-pluralistischen Lagers (Eberhard Jäckel, Hans-Ulrich Wehler, Heinrich August Winkler und Martin Broszat), die dafür allerdings einen publizistischen Hinweis des Philosophen Jürgen Habermas benötigten, um als Ergebnis den Angriff im Rahmen der vorhandenen Möglichk...