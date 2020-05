Immer wieder: Erinnern, wiederholen, durcharbeiten!

»Who sent you? – Ritual«, der viertelstündige Titeltrack des neuen Albums von Irreversible Entanglements, erinnert zumindest in der ersten Hälfte daran, dass sich die Band 2014 im Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen Polizeigewalt und -willkür und in den Initiativen von »Musicians Against Police Brutality« formierte. Spoken-Word-Aktivistin Camae Ayewa ist eine Meisterin darin, der allgegenwärtigen Erfahrung von Ohnmacht und Wut wuchtig Ausdruck zu verleihen, dazu spielen Keir Neuringer (Saxophon, Perkussion), Aquiles Navarro (Trompete, Perkussion), Luke Stewart (Kontrabass, Perkussion) und Tcheser Holmes (Drums, Congas) eine freie, aber sehr tighte »Fire Music« im Stile des frühen Ornette Coleman Quartet. Sie können aber problemlos den Hebel umlegen und eine archaische, fast schon psychedelisch-dubbige Version der Protorapper The Last Poets liefern, in denen die Texte eine fast schon eine utopische Qualität bekommen.

Wütende Reflexion

Es ist also ge...