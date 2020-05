Licht aus in Krakow

Polens Volkswirtschaft hat im April die Folgen der Coronapandemie hart zu spüren bekommen. Wie das Statistische Hauptamt (GUS) am vergangenen Donnerstag bekanntgab, ging die industrielle Produktion im April gegenüber dem März um 25,5 Prozent zurück. Im Jahresvergleich lag sie ebenfalls um 24,6 Prozent niedriger. Der Absturz ist umso heftiger, als sich die Regierung noch im Januar und Februar über ein Wachstum von mehr als vier Prozent freuen konnte.

Betroffen sind so gut wie alle Branchen. Nur vier von 34 Bereichen, die die Statistik unterscheidet, waren nicht oder kaum in den Abwärtssog geraten. Zu denen zählt die Produktion von Arzneimitteln, die gegen den Trend sogar zunahm, sowie die von Lebensmitteln. Vor allem in exportintensiven Branchen aber sah es völlig anders aus. Die Produktion in der Automobilindustrie und von deren Zulieferern ging um um 79 Prozent, die der Möbelhersteller um 50 und jene der Maschinenbauer um 34 Prozent zurück. Zeitverzögert...