Schwere Geburt des Tages: John Ratcliffe

Richard Grenell ist immer noch US-Botschafter in der BRD. Sein Amt als geschäftsführender Nationaler Geheimdienstdirektor hat er aber bereits abgegeben. Grenell sei ein »Superstar«, hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag noch über seinen Tausendsassa vom Dienst gesagt. Was er für das Land getan habe, sei unglaublich. »Er hat einen der besten Jobs gemacht, die ich je gesehen habe«, so Trump.

Auserkoren, dem Superstar als Geheimdienstkoordinator zu folgen, wurde John Ratcliffe. Am gestrigen Dienstag sollte er nach jW-Redaktionsschluss vereidigt werden. Seine Aufgabe wird s...