Arktische Ökonomie

Fast könnte man die Walgeschichte auf den Wandel des Menschen vom Walfänger zum Whale-Watcher reduzieren. Die Inuit an der Baffin Bay erzählten dem »Eskimologen« Knud Rasmussen (1879–1933) einst von der Zeit, bevor die Walfänger (der Weißen) kamen. Die Wale seien damals so zahm und so zahlreich gewesen, dass man bloß hinzulaufen brauchte, um sie zu harpunieren. Ähnliches berichtete der Leiter der Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg, Iwan Papanin (1894–1986), in seiner Autobiographie »Eis und Flamme« über Walrösser, die prompt auch alle gleich erschossen worden waren. Das gleiche Schicksal hatten zuvor die arktischen Seekühe erlitten – nach ihrem Entdecker, dem Arktisforscher Georg Wilhelm Steller (1709–1746) »Stellersche Seekühe« genannt –, die schon kurz nach ihrer Entdeckung wegen ihrer »Zahmheit« als leicht zu erbeutender Walersatz ausgerottet wurden. Die letzten Wale ließ man dank der Ablösung des Trans durch Öl, Gas und Elektrizität schließlich am Lebe...