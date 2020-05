Basta des Tages: Gerhard Schröder

Vergessen Sie Palina »Podkinski« Rojinski, vergessen Sie Jan Böhmermann … – Piepmätzchen im Vergleich zum »Godfather of Sozialdemokratie«, der heute ins Podcast-Business einsteigt. Gerhard Schröder wird seinen rauchigen Bass anschmeißen, und man wird nicht nur wissen: Er hat mit den mächtigsten Männern der Welt die dicksten Zigarren geraucht. Man wird, gebannt von all dem Dröhnen, auch endlich wissen, wo Gott wohnt. (In Hannover, oder?)

Ab heute, 10 Uhr, ist die erste von acht Folgen des Podcasts »Gerhard Schröder – Die Agenda« zu hören, bei Apple und Google Podcast...