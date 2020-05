Mehr als nur Korruption

Karl Marx hatte die Vorstellung noch belächelt. In der »Kritik des Gothaer Programms« spottet er an einer Stelle über die »Einbildung Lassalles, dass man mit Staatsanlehn ebensogut eine neue Gesellschaft bauen kann wie eine neue Eisenbahn«. Eine neue Gesellschaft will die PiS in Polen vielleicht nicht bauen, aber mit Staatskredit eine neue Klasse schaffen, das will sie schon.

Am Ausgangspunkt steht ein deutliches Misstrauen der PiS und ihrer Ideologen gegenüber dem Kapital. Es ist als Topos historisch bekannt aus der faschistischen Kritik am Kapital wegen seines vermeintlichen Kosmopolitismus. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte schon 2016 bei einem Unternehmertreffen dagegengehalten, das Kapital habe sehr wohl eine Nationalität. Das klang damals, ein halbes Jahr nach der Machtübernahme der PiS, noch wie eine gegen die Realität gerichtete moralische Beschwörung. Denn faktisch ist das Polen, das die PiS vorfand, in starkem Maße eine Anlagesphäre aus...