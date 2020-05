»Kämpfen für eine Gesellschaft ohne Gefängnisse«

Sie beteiligen sich an der internationalen Kampagne »Solidarity keeps us alive – Solidarität hält uns am Leben«, welche die Freilassung politischer Gefangener weltweit fordert. Wie kam dieses Bündnis zustande?

Als kurdische Frauen haben wir bereits eine hohe Sensibilität für die Themen Repression und Kriminalisierung. So wuchs in uns der Wunsch, etwas gegen himmelschreiende Ungerechtigkeit wie im Fall des in der Türkei verabschiedeten Amnesiegesetzes zu unternehmen. Im Zuge seiner Umsetzung wurden sogar zwei Vergewaltiger freigelassen, während gegenüber politischen Gefangenen Sonderregelungen erlassen wurden, um sie von der Amnesie auszunehmen.

Als dann Aktivistinnen der Bewegung Freier Frauen mit dem Vorschlag auf uns zukamen, gemeinsam eine Kampagne zu starten, haben wir sofort zugestimmt. Da wir wissen, dass vieles, was uns widerfährt, auch allen anderen vom patriarchal-kapitalistischen System Unterdrückten geschieht, haben wir Kontakt zu weiteren Frau...