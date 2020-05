Die Wahrheit über den 27. Spieltag

»Fußball ohne Fans ist nichts!« war beim 27. Spieltag am Wochenende auf einem Transparent in einer der leeren Fußballarenen zu lesen. Die Botschaft wurde von Kameras für die Fernsehübertragung eingefangen, also für Fans vor sogenannten Endgeräten. Mit dem Verkauf solcher Dinger kann man unfassbar viel Geld verdienen, siehe Bill Gates. Auch mit der Übertragung begehrter Bewegtbilder auf diese Bildschirme lässt sich unfassbar viel Geld verdienen, siehe Bundesliga. Und das Geschäft lässt sich zur Not auch ohne Fans in den Stadien machen. Denn inzwischen interessiert man sich nicht mehr nur in Dortmund und vielleicht noch Castrop-Rauxel dafür, wie der BVB so kickt, sondern auch in Cleveland und Guangzhou.

Sobald die Vereine anfangen, für den globalen Markt des Fernsehsports zu produzieren, geschehen merkwürdige Dinge. So produzieren beispielsweise die Fans die Atmosphäre – also das, was nun fehlt. Dafür werden sie allerdings nicht bezahlt, sondern müssen noch...