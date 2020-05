In der Orientierungskrise

Wer kennt nicht die Geschichte von Sisyphos, der von Hermes dazu verurteilt wurde, auf ewig einen Stein einen Berg hinaufzurollen, der kurz vor dem Gipfel immer wieder hinabrollte? Ekkehard Lieberam, marxistischer Streiter für eine kämpferische, dem sozialistischen Programm verpflichtete Linkspartei, greift die Figur aus der griechischen Mythologie auf, um sowohl »das Leiden der Linken« als auch »das Leiden an der Linken« darzustellen. »Sisyphos läßt grüßen« heißt die Broschüre, in der neun ausgewählte Texte zum Thema aus der Zeit zwischen 2016 und 2020 versammelt sind.

Dem praktischen Zweck dienend, Widerstand zu leisten gegen die Einordnung der Partei in den Politikbetrieb, reflektieren sie konkret und kritisch den seit vielen Jahren andauernden prokapitalistischen Anpassungsprozess der Partei. Der Prolog dafür war die Geschichte der PDS. Der Chemnitzer Parteitag 2003, so Lieberam, war ihr Godesberg, der Augenblick also, in dem der Marxismus vollständig...