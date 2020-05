In Erinnerung an Frances Goldin

In ihrem langen und bewegten Leben hat die Sozialistin und Literaturagentin Frances Goldin sich stets für die Armen und Besitzlosen eingesetzt. 1951 kandidierte sie auf der Liste der American Labor Party (ALP) für den Senat des Staates New York. Mit ihr kandidierte der Soziologe und Bürgerrechtler W. E. B. Dubois, aber beide bekamen nicht genug Stimmen. Doch das konnte Frances Goldin nicht stoppen. Ende der 1950er Jahre war sie Mitbegründerin des »Cooper Square Committee« (CSC), das den Kampf für die Mieter des gleichnamigen Viertels in der New Yorker Lower East Side aufnahm. Hauptgegner war Robert Moses, der vielleicht berühmteste Stadtplaner New York Citys, der Miethäuser niederwalzen ließ, in denen etwa 2.400 ärmere Familien wohnten. Sie sollten Platz machen für Apartmenthäuser der zahlungskräftigen Mittelschicht.

Das Komitee führte einen sehr langen Kampf gegen die Stadt, aber fünfzig Jahre später konnten endlich lange leerstehende Wohnungen und Neuba...