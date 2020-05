Streit um Kohle

Die Bundesregierung will trotz der Coronakrise nicht am geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung rütteln. Deshalb sollen die beiden entsprechenden Gesetzentwürfe des Wirtschaftsministeriums – das Ausstiegsgesetz sowie ein Gesetz zur Stärkung der betroffenen Regionen – noch vor der Sommerpause vom Bundestag beschlossen werden. Doch von allen Seiten kommt Kritik an den Vorlagen. Am heutigen Montag befasst sich der Wirtschaftsausschuss im Rahmen einer Expertenanhörung mit dem Thema.

Teilnehmen wird daran DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell, der auch der Kohlekommission angehörte, die von Mitte 2018 bis Anfang 2019 im Auftrag der Bundesregierung einen Plan zum Ausstieg aus der Nutzung von Braun- und Steinkohle erarbeitet hatte, den sogenannten Kohlekompromiss. In seiner Stellungnahme für den Bundestag lässt Körzell kein gutes Haar an den Plänen der Regierung. Diese blieben deutlich hinter den Vorschlägen der Kommission zurück. Zudem würden »wichtige gewer...