Hitchcock unter veränderten Vorzeichen

Halb verwundert, halb erleichtert kommentiert die Ich-Erzählerin im Song »Caged Sleep« das Phänomen, unbeachtet, also auch unbelästigt davongekommen zu sein: »... no one looked at me / how strange / am I free?« Ausgangspunkt für Katie Von Schleichers zweites volles Album war das erneute Anschauen von Alfred Hitchcocks Film »Vertigo« mit verschobenem Fokus: Nicht der von Traumata heimgesuchte männliche Protagonist steht im Mittelpunkt, sondern die mysteriöse Frauenfigur, die beseitigt werden muss, weil sie lebendiges Mahnmal eines (mutmaßlichen) Missbrauchs ist. Damit folgt Von Schleicher der Interpretation Rebecca Solnits, der wir neben klugen Büchern z. B. über das Gehen und die »Frage aller Fragen« (nac...