Bündnis für mehr Schienenverkehr

Zwei, die man nicht unbedingt zusammendenken würde: der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Beide kritisierten am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung die Forderung der Bundesregierung nach langfristigen Sparmaßnahmen als Ausgleich für mögliche Staatshilfen für die Deutsche Bahn (DB) im Zuge der Coronakrise.

BUND und EVG fordern statt dessen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf, Finanzmittel der Konjunkturpakete in den Systemverbund Bahn und nicht zuletzt in die systemrelevante DB zu investieren. Aber nicht nur das: Die EVG verlangt von der DB, »alle bestehenden Tarifverträge einzuhalten«, betonte EVG-Pressesprecher Uwe Reitz am Freitag gegenüber jW. Deshalb plädiert die EVG auch für ein »Bündnis für Mobilität und Beschäftigung« zwischen Regierung, DB, Gewerkschaften und Betriebsräten. »Um die Einbrüche durch die Covid-19-Pandemie abzufedern, braucht es verbindliche Ve...