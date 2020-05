»Gefahr ist groß, dass Faschisten hinzugewinnen«

In Brasilien sind für Oktober oder November Kommunalwahlen geplant. Ihnen war es vor vier Jahren gelungen, in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt von Rio de Janeiro einzuziehen. Weshalb haben Sie als Hoffnungsträger für einen linken Wahlsieg in der Hochburg des Clans von Präsident Jair Bolsonaro Ihre erneute Kandidatur nun zurückgezogen?

Es ist nicht die Zeit für linke Egotrips in Brasilien. Das gilt auch für mich. Wir müssen mit aller Kraft den Aufstieg des Faschismus stoppen, denn das Problem ist nicht nur ein faschistischer Präsident im Land. In Brasilien ist eine breite faschistische Bewegung an die Regierung gekommen, welche über eine wachsende Massenbasis verfügt. Landesweit liegt die Unterstützung für sie bei 30 Prozent, was aber leider nicht bedeutet, dass 70 Prozent dagegen aufstehen und sie bekämpfen.

Die Gefahr ist groß, dass die Faschisten ihre Machtbasis ausbauen und 2022 wieder die Wahlen gewinnen. Da ist es absurd, dass in allen großen St...