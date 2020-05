Re: Eingesperrt und ­ausgeliefert

Über den Anstieg häuslicher Gewalt in Frankreich

Was Psychologen als Folge coronabedingter Ausgangsbeschränkungen auch in Frankreich befürchtet hatten, ist eingetreten: Häusliche Gewalt nahm dramatisch zu, die Notrufe bei der Polizei stiegen je nach Region um 30, 50 bis zu 80 Prozent. Auch in Rennes, wo die Reportage ansetzt, haben sich die Einsätze wegen häuslicher Gewalt im letzten Monat fast verdoppelt. Täglich ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen fünf bis sechs Personen wegen Körperverletzung. Das ist erschütternd, auch im globalen Maßstab. D 2020.

Freistatt

Sommer 1968: Während die Studenten rebel...