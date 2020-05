Absturz der Startupnation

Nach 18 Monaten politischer Pattsituation und drei Parlamentswahlen binnen eines Jahres hat Israel seit Sonntag eine neue Regierung. Die Koalition von Likud-Chef und Amtsinhaber Benjamin Netanjahu mit seinem Widersacher, dem ehemaligen Generalstabschef Benny Gantz vom Parteienbündnis Blau-Weiß steht wirtschaftlich und sozial jedoch vor ungeahnten Herausforderungen.

Nach Einschätzung der Bank of Israel wird die Ökonomie des Landes in diesem Jahr um 5,3 Prozent schrumpfen, vorausgesetzt, dass Produktion und Dienstleistungssektor ab Juni wieder in vollem Umfang laufen. Ein optimistisches, allerdings eher unrealistisches Szenario. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht von einem Absturz der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt; BIP) um 6,3 Prozent aus – und einem Wachstum von fünf Prozent im kommenden Jahr. Das Vorkrisenniveau würde demnach erst Mitte 2022 wieder erreicht. Die jetzt beginnende Rezession werde das Ausmaß der Finanzkrise von 2008/2009...