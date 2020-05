Auf Konfrontationskurs

Das Teheraner Außenministerium hat die USA vor »törichten Handlungen« gegen iranische Tanker gewarnt. »Falls die Amerikaner irgendwelche Maßnahmen gegen die freien und rechtmäßigen Bewegungen unserer Schiffe unternehmen, müssten sie mit unserer entschiedenen Antwort rechnen«, sagte Ministeriumssprecher Abbas Musawi am Montag während einer Pressekonferenz. Die Tatsache, dass die Regierung in Washington bestimmte Länder nicht möge, gebe ihr nicht das Recht, den legalen Handel zwischen ihnen zu stören. Die iranische Regierung habe über die Schweizer Botschaft in Teheran, über ihre Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York und in einem Briefes von Außenminister Mohammed Dschawad Sarif an UN-Generalsekretär António Guterres eine »klare Warnung« vor »möglichen amerikanischen Übeltaten« ausgesprochen. Die Schweiz dient seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und dem Iran vor vierzig Jahren der Aufrechterhaltung der Kontakte zwisc...