Ziel: Deutliches Plus

Selbstbewusst sind sie, die Kollegen auf den Baustellen hierzulande. Mit allem Grund: »Das Bauhauptgewerbe läuft auf Hochtouren«, deshalb seien die 6,8 Prozent Lohnerhöhung für die seit Dienstag laufende Tarifrunde in Berlin absolut gerechtfertigt, sagte ein Sprecher der IG Bauen, Agrar, Umwelt am selben Tag gegenüber jW. Mindestens sollen aber für die rund 850.000 am Bau Beschäftigten 230 Euro monatlich mehr auf dem Lohnstreifen stehen. Für Auszubildende aller Ausbildungsjahrgänge fordert die Gewerkschaft ein Plus von 100 Euro im Monat.

Des weiteren wollen die Gewerkschafter für die Beschäftigten ein Wegegeld von der Sammelunterkunft zur Baustelle durchsetzen. »Wir wollen, dass diese Anfahrten, die immer länger werden, als Dienstreise gelten.« Und entsprechend entschädigt werden, entweder finanziell oder durch freie Tage.

Die Tarifverhandlungen sollten ursprünglich Mitte März beginnen, wurden coronabedingt seitens der »Sozialpartner« verschoben. Auswirku...