»Dann wäre Apple tot«

Wie wird Beijing auf den jüngst versuchten Vernichtungsschlag der Trump-Administration gegen den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei reagieren? Die klügste Strategie bestehe darin, »den Widerstand des Feindes ohne Kampf zu brechen«, heißt es in der uralten Schrift »Die Kunst des Krieges« des berühmten Strategen Sun Zi. Bislang ist es Huawei gelungen, die Profitinteressen der US-Industrie zu nutzen, um sich die Versorgung mit Halbleitern trotz des offiziellen US-Boykotts zu sichern. Das diesbezüglich meist bestens informierte Wall Street Journal berichtete am Montag, die US-Branche und der Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hätten bereits Lücken in der US-Verordnung gefunden, die es wohl denkbar erscheinen ließen, Huawei auf Umwegen weiter zu beliefern. Zudem setzten sie alles daran, die Verordnung noch weiter aufzuweichen. Tatsächlich verlieren sie, falls sie Huawei nicht mehr...